01 Февраля 2023
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Происшествия В России
Фото: vk.com/spso63

Хинштейн привел детали уголовного дела, по которому задержана глава СП Самарской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о том, что уголовное дело, в рамках которого 31 января задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва, было возбуждено полицией в конце прошлого года.

"Выяснилось, что, по итогам проверки, которую палата проводила в ГКУ СО "Служба транспортного обеспечения", были незаконно укрыты выявленные нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы. По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства. В результате вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки. Теперь за это Дубровой придётся отвечать перед законом", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее Хинштейн сообщал о задержании Дубровой.

Теги: Елена Дуброва, Счетная палата Самарской области



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Ранее 01.02.2023 07:40 Мск В Самаре задержали руководителя региональной Счетной палаты


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