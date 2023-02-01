Хинштейн привел детали уголовного дела, по которому задержана глава СП Самарской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о том, что уголовное дело, в рамках которого 31 января задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва, было возбуждено полицией в конце прошлого года.

"Выяснилось, что, по итогам проверки, которую палата проводила в ГКУ СО "Служба транспортного обеспечения", были незаконно укрыты выявленные нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы. По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства. В результате вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки. Теперь за это Дубровой придётся отвечать перед законом", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее Хинштейн сообщал о задержании Дубровой.