Останина просит Шойгу разъяснить ситуацию с отсрочками от мобилизации для многодетных отцов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатский запрос министру оборону Сергею Шойгу о текущей ситуации с отсрочками от мобилизации для многодетных отцов.

Она сообщила в своем телеграм-канале, что, несмотря на заверения властей, в ее комитет продолжают поступать многочисленные обращения граждан, касающиеся отказа военкоматов руководствоваться нормами, предусмотренными указанием Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года №315/2/3658 "О предоставлении гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации". Военкоматы или отрицают наличие такого указания, или ссылаются на его отмену 21 декабря и руководствуются только перечнем отсрочек, утверждённым в ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". А заявления отдельных политиков противоречат действиям военкоматов, подчеркнула Останина.

На днях глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отсрочка для отцов троих детей продолжает оставаться в силе. Ранее он опроверг слова Останиной об одобрении отсрочки для отцов детей-инвалидов. Сама Останина 12 января заявила, что Минобороны отменило отсрочку от мобилизации для многодетных отцов.

Согласно закону, отсрочку предоставляют не всем многодетным отцам, а только тем, у кого есть четверо детей в возрасте до 16 лет или трое детей и жена, беременная четвертым ребенком на сроке от 22 недель. В октябре Генштаб будто бы дал указание распространить отсрочку на отцов троих детей. При этом данная директива так и не была опубликована.