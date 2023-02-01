В Югре пенсионерке и ее мужу грозит до восьми лет тюрьмы за вылов одного краснокнижного осетра

В Березовском районе полицейские установили факт незаконного вылова краснокнижного осетра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

По информации экспертов, ущерб, который пожилая супружеская пара нанесла водным биологическим ресурсам, выловив одну рыбу, превысил 480 тыс. руб.

"Следователями ОМВД России по Березовскому району установлено, что 21 января супружеская пара, 63-летняя и 55-летний жители деревни Демино, находясь на 34 километре реки Северная Сосьва при помощи капроновой сети, установленной ставным подледным способом, незаконно добыли одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.