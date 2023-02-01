Мишустин утвердил оргкомитет турнира, который пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады

Определен состав оргкомитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Всего в его состав вошли 30 человек, в том числе свердловский губернатор Евгений Куйвашев, министр спорта России Олег Матыцин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

Соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта.

Напомним, изначально в Екатеринбурге должна была состояться Всемирная летняя Универсиада. Однако в апреле прошлого года в Международной федерации студенческого спорта объявили об отложении права города на ее проведение.

На днях свердловский губернатор подписал указ об отмене Универсиады-2023. Вместо этого в столице Урала пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.