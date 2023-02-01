01 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Половина российских врачей не готова оказывать помощь в условиях боевых действий

Половина российских врачей (54%) считает, что далеко не все гражданские медики готовы работать в условиях боевых действий. 38% врачей считают, что такую помощь медики могут оказывать, но им нужно пройти курс специализированной подготовки. Только 7% участников опроса считают, что полученное образование уже позволяет оказывать помощь в подобных условиях. Это данные опроса платформы "Справочник врача", на которые ссылаются "Ведомости".

Исследование показало, что только у 58% респондентов в вузе была военная кафедра. 38,5% медиков сообщили, что их воинская должность и военно-учетная специальность соответствуют полученному медицинскому образованию.

В начале января Владимир Путин поручил подключить гражданские больницы к лечению раненых в ходе специальной военной операции.

Теги: врачи, медики, первая помощь, боевые действия



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