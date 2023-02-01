Половина российских врачей не готова оказывать помощь в условиях боевых действий

Половина российских врачей (54%) считает, что далеко не все гражданские медики готовы работать в условиях боевых действий. 38% врачей считают, что такую помощь медики могут оказывать, но им нужно пройти курс специализированной подготовки. Только 7% участников опроса считают, что полученное образование уже позволяет оказывать помощь в подобных условиях. Это данные опроса платформы "Справочник врача", на которые ссылаются "Ведомости".

Исследование показало, что только у 58% респондентов в вузе была военная кафедра. 38,5% медиков сообщили, что их воинская должность и военно-учетная специальность соответствуют полученному медицинскому образованию.

В начале января Владимир Путин поручил подключить гражданские больницы к лечению раненых в ходе специальной военной операции.