Торги по продаже музея "Мотовилихи" не состоялись в третий раз

01 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Торги по продаже музея "Мотовилихи" не состоялись в третий раз

Торги по продаже имущественного комплекса музея ПАО "Мотовилихинские заводы" отменены. Информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Это была уже третья попытка продать музейный комплекс. Двое других торгов не состоялись из-за отсутствия заявок. Музей относится к непрофильному имуществу "Мотовилихинских заводов", которые с 2018 года находится в банкротстве.

"Торги отменены во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 20.01.2023 № 452/23", - говорится в сообщении.

По данным "Ъ", начальная цена актива была определена в 107,5 млн руб., в последнем периоде она снизилась до 16,1 млн руб.

Прием заявок на участие в последних торгах должен был завершиться 5 декабря 2022 года, но незадолго до этого их приостановили из-за поступившей в Пермское УФАС жалобы. Заявителем выступила компания "Вправе", принадлежащая Ларисе Селивановой, которая выступает соучредителем близкого к руководству Пермского края благотворительного фонда "Губерния".

Жалоба компании была признана необоснованной. После этого на торги поступила новая жалоба — от подконтрольной краевому минкульту АНО "Агентство новых технологий". Источники "Ъ-Прикамье" сообщали, что жалобы были поданы из-за интереса к активу частных структур, которые планируют использовать его нецелевым способом, в то время как власти региона намерены получить комплекс в краевую собственность, чтобы сохранить музей. В середине января в УФАС сообщили, что признали жалобу АНО обоснованной.

Теги: Мотовилихинские заводы, торги, музей, УФАС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети