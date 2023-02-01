Торги по продаже музея "Мотовилихи" не состоялись в третий раз

Торги по продаже имущественного комплекса музея ПАО "Мотовилихинские заводы" отменены. Информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Это была уже третья попытка продать музейный комплекс. Двое других торгов не состоялись из-за отсутствия заявок. Музей относится к непрофильному имуществу "Мотовилихинских заводов", которые с 2018 года находится в банкротстве.

"Торги отменены во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 20.01.2023 № 452/23", - говорится в сообщении.

По данным "Ъ", начальная цена актива была определена в 107,5 млн руб., в последнем периоде она снизилась до 16,1 млн руб.

Прием заявок на участие в последних торгах должен был завершиться 5 декабря 2022 года, но незадолго до этого их приостановили из-за поступившей в Пермское УФАС жалобы. Заявителем выступила компания "Вправе", принадлежащая Ларисе Селивановой, которая выступает соучредителем близкого к руководству Пермского края благотворительного фонда "Губерния".

Жалоба компании была признана необоснованной. После этого на торги поступила новая жалоба — от подконтрольной краевому минкульту АНО "Агентство новых технологий". Источники "Ъ-Прикамье" сообщали, что жалобы были поданы из-за интереса к активу частных структур, которые планируют использовать его нецелевым способом, в то время как власти региона намерены получить комплекс в краевую собственность, чтобы сохранить музей. В середине января в УФАС сообщили, что признали жалобу АНО обоснованной.