01 Февраля 2023
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Образование Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 2023 году в Новосибирской области построят рекордное количество новых школ

Губернатор Андрей Травников проконтролировал готовность к работе новой школы в посёлке Восход Новосибирского района. Глава региона также озвучил планы регионального правительства по вводу новых школ. Если за пять лет, с 2018-го по 2022-й, было построено 23 школы, то за один 2023-й свои двери должны открыть сразу 14 заведений среднего образования.

андрей травников, образование, математика, школа(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В этом году у нас – рекордный объём строительства и ввода школ. Но, судя по обратной связи, информация о новых объектах не доходит до родителей, звучат вопросы: «А когда будет построено у нас?». Поручаю на сайте министерства образования региона сделать отдельную страницу, посвящённую строительству школ: все адреса, характеристики будущих зданий и сроки ввода. Поручение минстрою – нужно установить на объектах видеокамеры, чтобы любой человек мог видеть, как идёт стройка. Также следует периодически выкладывать хронологию строительства с фотографиями. Предлагаю ещё один элемент: чтобы руководители подрядных организаций на каждом объекте записали видеообращения, в которых подтвердят сроки ввода школ. Обязательно надо привлекать родителей, родительские комитеты по всем вопросам – вплоть до выбора цвета стен и мебели. Такая практика у нас уже есть, но надо, чтобы на каждом объекте присутствовал родительский комитет, чтобы он согласовывал те или иные решения», - подчеркнул губернатор.

образование, восход(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, задача, стоящая перед областью – выйти на объём ввода не менее десяти тысяч новых мест в год и за три года закрыть острую проблему дефицита.

Ранее Андрей Травников во время прямого эфира на телеканале ОТС отмечал, для этого правительство Новосибирской области использует все возможности, участвует во всех федеральных программах – национальном проекте «Образование», программе «Жильё», программе по линии Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий», входит в такие федеральные программы, как строительство школ по концессионным соглашениям. Используются и свои, региональные программы.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Здание новой школы в посёлке Восход глава региона назвал «замечательным»: «Всё продумано, выверено, полностью готово к приёму детей. К школе организован удобный подъезд, есть тротуары, оборудованы пешеходные переходы. Будет парковка для автомобилей, рядом остановка общественного транспорта. Планируется, что уже в четвёртой учебной четверти, а возможно и раньше, дети сядут за парты».

школьная столовая(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников особо отметил: «Сегодня генподрядчик рассказал о проблемах, которые ему пришлось преодолевать в прошлом году. Моя позиция: объективные сложности есть, но они не должны быть оправданием срывов. В прошлом году сложности были очень серьёзные. То, что в прошлом году удалось построить – это в каждом случае маленький подвиг. Редко благодарю подрядчиков, но сегодня выражаю благодарность, потому что строители действительно её заслуживают, с учётом той обстановки, в которой они работали в 2022-м году».

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новая школа – это Центр образования «Восход». В нём размещены: 16 кабинетов начальной школы, по шесть кабинетов математики, русского языка, иностранного языка, четыре кабинета истории и обществознания, три кабинета информатики, по два кабинета физики и географии, по одному кабинету химии, биологии, экологии, радио-моделирования, музыки, рисования, учебные мастерские – столярные и слесарные, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, гардероб на 1100 мест, четыре пассажирских лифта, два больших спортивных зала по 540 кв. м, малый спортивный зал, зал хореографии, столовая, актовый зал на 500 мест, два читальных зала, библиотека и музей. Выполнено благоустройство прилегающей территории.

Теги: андрей травников, новые школы, родительский комитет, строительство, нацпроекты



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