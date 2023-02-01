В Челябинске объемы выбросов снизят на 45%

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил улучшение экологической обстановки в регионе. Южноуральские предприятия продолжают модернизацию своих производств, они активно подключаются к региональному экологическому стандарту. В Челябинске рекультивировали городскую свалку, а в целом по области ликвидировано свыше 500 несанкционированных свалок. Кроме того, Южный Урал вошел в число восьми регионов, где будут созданы экопромышленные парки.

Алексей Текслер провел заседание Координационного совета по вопросам экологии в Челябинской области, в котором приняли участие общественники и экологи. Глава региона рассказал о результатах работы по улучшению экологической обстановки в области. В рамках заключенных четырехсторонних соглашений 16 крупнейших промпредприятий региона провели масштабную модернизацию. На Челябинском металлургическом комбинате модернизировали газоочистки электросталеплавильного цеха, "Фортум" перевел Челябинскую ТЭЦ-2 с угля на газ, а на Магнитогорском металлургическом комбинате запустили новую аглофабрику, модернизировали газоочистки электросталеплавильного цеха, строят новую коксовую батарею.

Алексей Текслер напомнил, что в результате экологических мероприятий выбросы в Челябинске будут снижены на 45%.

"В октябре прошлого года мы утвердили для Челябинска и Магнитогорска новые редакции комплексных планов. В соответствии с ними предприятия взяли на себя еще более серьезные обязательства. Первоначально мы договаривались о 20-процентном снижении объемов выбросов, сегодня по тому же Челябинску мы снизим объемы выбросов более чем на 45% - это совершенно другой уровень. И наши предприятия берут на себя эту ответственность", - подчеркнул он.

Еще 33 предприятия заключили двухсторонние соглашения с правительством области по улучшению экологической обстановки, в рамках которых они должны реализовать 177 природоохранных мероприятий до 2025 года. 25 предприятий присоединились к региональному экологическому стандарту.

"Для нас крайне важна, даже политически важна, позиция южноуральского бизнеса. Позиция ответственности за территорию своего присутствия. Именно в Челябинской области начал свое формирование институт экологической репутации бизнеса. Прошедший год также подтвердил лидерские позиции Южного Урала в части экологических инициатив, поддержанных на федеральном уровне. Экология не обнулилась (а такие опасения были), более того, как мы видим по реализации политики в Челябинской области, экология - в топ-повестке, - отметил руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В 2023 году начнется рекультивация Магнитогорской городской свалки, также будут рекультивированы крупные свалки в Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте. В целом по области будет ликвидировано более 200 свалок. В Челябинской области будет создан экопромышленный парк. Сейчас в регионе внедряется раздельный сбор отходов. Для этого в городах уже установили около 5,5 тысячи контейнеров. До конца года их количество увеличится до 8 тысяч.

"Мы будем развивать соответствующую инфраструктуру и все больше и больше наших муниципалитетов вовлекать в эту работу", – подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что по итогам опроса, проведенного на странице главы региона в "Вконтакте", фактически 80% участников высказались о том, что они готовы разделять мусор или уже это делают.

"Очень важно, что выросла ответственность граждан в этом вопросе – многие стали сортировать отходы, когда появилась возможность выбрасывать их в разные контейнеры. Это говорит об активной социальной позиции нашего населения, бережном отношении к родному краю и окружающей среде", – считает замминистра экологии области Сергей Лавров.

В Челябинской области был проведен анализ состояния деревьев под снос и определены потенциальные места для высадки растений. Продолжится работа по формированию "зеленых поясов" вокруг муниципалитетов области. В настоящий момент "зеленые пояса" есть вокруг Челябинска и Магнитогорска.

На заседании руководители рабочих групп представили свои инициативы по решению экологических задач. Они будут оформлены в поручения губернатора для реализации. В частности, было предложено создать единый нормативный документ по правилам благоустройства и озеленения, который будет внедрен в муниципалитетах

"Данная инициатива очень правильная. Губернатор Алексей Текслер, четко обозначил отсутствие должных компетенции у работников администрации города, которые принимают не всегда качественные работы подрядчиков, которые пользуются этим и часто поставляют некачественный материал, о чем не однократно заявляли эксперты нашего движения и обращались с этой проблемы в органы власти и наконец-то наши инициативы были услышаны, - рассказал руководитель общественного объединения "ЭКО-Standart" Сергей Ефимов.