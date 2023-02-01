В маршрут "Ласточки" между Екатеринбургом и Красноуфимском добавили новые остановки

Начиная с 1 февраля на маршруте "Ласточки" Екатеринбург - Красноуфимск появляется еще три остановки. Каждая из них будет продолжаться не более 1 минуты, сообщает пресс-служба СвЖД.

Пригородные поезда будут останавливаться на станциях "Кленовский", "Ключевая" и "Афанасьевский".

Напомним, что между городами "Ласточки" курсируют ежедневно: в 10.41 и 19.32 из Екатеринбурга и в 6.50 и 14.16 из Красноуфимска. За 3 ч.20 мин. путешествия пассажиру предстоит отдать 499 рублей (для льготников действует скидка).

Уточнить расписание и купить билет можно в пригородных кассах и мобильном приложении "РЖД Пассажирам".