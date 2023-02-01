Intel решила сократить сотрудникам зарплаты

Компания Intel приняла решение о "значительном сокращении" зарплаты сотрудников и руководителей.

Сокращения варьируются в пределах 5-25%: нижняя планка касается базовой заработной платы сотрудников среднего звена, верхняя – генерального директора Пэта Гелсингера, пишет Reuters. Почасовая оплата труда сотрудников компании сокращаться не будет, сказал изданию человек, знакомый с этим вопросом, который не был уполномочен выступать публично.

В дополнение к 5%-ному сокращению для сотрудников среднего звена, работники уровня вице-президента получат сокращение на 10%, а топ-менеджеры компании (кроме генерального директора) – на 15%. При этом ежегодные бонусы за производительность, основанные на общих финансовых показателях Intel, останутся, но в последние годы они были меньше, поскольку компания уступила позиции конкурентам, добавил собеседник издания.