Реконструкция ЦПКиО в Екатеринбурге может растянуться до 2026 года

Реконструкция парка им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге может потребовать 2,5 - 3,5 года в лучшем случае. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на директора парка Павла Зубакина.

По его словам, в ближайшее время ЦПКиО получит проект планировки, увязывающий парк с генпланом города. Уже после этого можно будет приступать к техзаданию, определить стоимость работ и договориться с инвесторами. Зубакин отметил, что при идеальных обстоятельствах, а также учитывая то, что парк уже самостоятельно благоустраивает часть зон, все работы по реконструкции ЦПКиО займут от 2,5 до 3,5 лет.

Директор парка добавил, что реконструкция летней эстрады уже почти завершена и может стать подарком Екатеринбургу к его 300-летнему юбилею. Только на эти работы парк им. Маяковского получил порядка 215 млн рублей.

Еще в 2021 году, при вступлении в новую должность, Павел Зубакин рассказал, что планируется изменить в ЦПКиО Екатеринбурга и на что уйдет 2 млрд рублей.