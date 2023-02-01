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Общество За рубежом
Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Американскому актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявлено уголовное обвинение в связи со стрельбой со смертельным исходом в 2021 году на съемочной площадке фильма "Ржавчина", передает CNN со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Обвинения против Болдуина и оружейника съемочной группы Ханны Гитеррес Рид выдвинуты по статье о непредумышленном убийстве. Адвокаты обоих настаивают на невиновности их клиентов.

Обвинения также были выдвинуты против помощника режиссера Дэвида Холлса, но он заключил сделку со следствием и признал свою вину, и сейчас решается вопрос об изменении его статуса в деле.

Оператор фильма "Ржавчина" Галина Хатчинс погибла от выстрела из винтовки, которую на съемках держал в руках Болдуин. Оружие оказалось заряжено боевыми патронами. При этом Болдуин утверждает, что не нажимал на курок.

Прокуратура указывает на то, что Болдуин не прошел инструктаж по обращению с оружием, а оружейник проекта не настаивала на этом. Она также не проверяла патроны в используемом на съемках оружии. А экспертиза оружия показала, что оно не могло выстрелить без нажатия на курок.

В случае, если присяжные признают обвиняемых виновными, им грозит заключение сроком до полутора лет и значительный штраф.

Теги: алек болдуин, убийство, съемки, обвинение



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