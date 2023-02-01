Одно из старейших и крупнейших в России предприятий "ТВЭЛ-Тобольск" вошло в Нефтегазовый кластер Тюменской области

Одно из старейших и крупнейших в России предприятий "ТВЭЛ-Тобольск" вошло в Нефтегазовый кластер Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюмени состоялась рабочая встреча замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева и генерального директора Сибирской Промышленной Группы (куда входит завод) Павла Тихонова.

Андрей Пантелеев отметил, что импортозамещающая продукция компании востребована на рынке.

"Наша система поддержки поможет продвижению и внедрению передовых разработок. Обсуждаем новые проекты", - сказал он.

На "ТВЭЛ-Тобольск" планируют увеличить производственные мощности за счет модернизации. В итоге — расширить ассортимент и географию поставок, создать рабочие места.

Павел Тихонов подчеркнул, что вхождение в кластер и поддержка со стороны государства позволит предприятию максимально оперативно реагировать на актуальные вызовы рынка, находить взаимовыгодные решения с его участниками и способствовать ускорению импортозамещения в сфере ТЭК России.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, объединяет различных участников нефтегазового рынка: нефтегазодобывающие предприятия, производителей нефтегазового оборудования, нефтесервисные компании, отраслевые научные институты.



Управляющей компанией кластера является некоммерческая организация ассоциация "Нефтегазовый кластер", главной задачей которой является продвижение интересов участников Нефтегазового кластера на рынке нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг.

В настоящий момент нефтегазовый кластер объединяет 107 участников из 19 регионов России.