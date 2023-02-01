В Челябинске проректора и преподавателя университета задержали по делу о взятках от студентов

В Челябинске проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и заместителя директора профессионально-педагогического института университета подозревают в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, они получили взятки в сумме более 20 тыс. рублей от студентов за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. У следствия есть данные о причастности подозреваемых к аналогичным преступным эпизодам.

Сейчас подозреваемые задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения.