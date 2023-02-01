Reuters: США передадут Украине ракеты с дальностью действия до 150 км

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более $2 млрд, в который, как ожидается, впервые могут войти ракеты большей дальности, передает Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников.

Ожидается, что об отправке вооружений будет объявлено уже на этой неделе.

Кроме уже обозначенных ракет в пакет помощи войдет вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковые комплексы Javelin.

По словам одного из источников, большая часть средств на эти цели ($1,75 млрд) будет предоставлена из фонда Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие с производства, а не из существующих запасов армии США.

Издание пишет, что на средства из USAI могут быть закуплены ракеты GLSDB производства Boeing, дальность действия которых составляет до 150 км. При этом США отклонили запрос Украины на ракеты ATACMS дальностью действия до 297 км.