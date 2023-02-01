01 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с 14-ой годовщиной интронизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-ой годовщиной интронизации, которую первосвятитель отмечает сегодня.
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"Ваше многолетнее служение предстоятелем РПЦ является наглядным примером безграничного духовного достоинства, полной самоотдачи и поистине евангельского смирения. Московский патриархат сегодня – оплот сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В нынешнее сложное время, полагает Лукашенко, миротворческие инициативы патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему объединяют общество, гармонизируют межконфессиональные и межрелигиозные контакты, дарят надежду людям всех континентов и помогают преодолеть выпавшие на наш век испытания.

Теги: Патриарх Кирилл, интронизация, Александр Лукашенко



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