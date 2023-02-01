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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин ждет доклад о расследовании гибели ребенка в детсаду Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в детском саду Екатеринбурга.

Напомним, в одном из детсадов уральской столицы малолетняя девочка в результате катания с горки получила травму. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через несколько дней. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому представить ему доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что травму девочка получила при катании с находящейся на территории детского сада горки, зацепившись шарфом за конструктивный элемент.

Теги: Бастрыкин, детсад, дело, ребенок, доклад, СКР



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Ранее 31.01.2023 13:08 Мск Девочка, повисшая на шарфе в детском саду в Екатеринбурге, скончалась в больнице
Ранее 26.01.2023 07:39 Мск В Екатеринбурге проверяют детсад, где девочка во время катания с горки повисла на шарфе


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