Смущают цифры. Депутат Вихарев усомнился в работе ДЭУ, вывозящей снег из Кировского района

Депутат гордумы Екатеринбурга и глава свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев решил провести проверку после получения отчета о деятельности ДЭУ Кировского района. Именно последний чистит район от снега и грязи, однако представленные в докладе цифры сильно смутили экоактивиста.

"По их данным, за прошлый год они вывезли 188 тыс. тонн снега. Для этих целей они использовали машины объемом 10 кубических метров. Посчитаем, делим количество тонн снега на 1,5 (коэффициент плотности), получается 125 тыс. 330 куб. м. То есть грузовики делали по 208 поездок в день. Это очень много", - отметил Вихарев.

Весь снег вывозят на полигон в районе Ново-Свердловской ТЭЦ. Как заметил депутат, с таким объемом полигон уже должен быть переполнен. Эту информацию подтвердил и директор ДЭУ, добавив, что полигон работает на пределе своих возможностей, а его текущей мощности по складированию снега может не хватить до конца зимы.

Отсюда у Вихарева сразу возникло два вопроса: доезжает ли весь заявленный объем снега до полигона и нет ли экологической угрозы для ближайших лесов, куда может уйти вся грязь из-за переполненности полигона?

"Запросил подробную информацию о подрядчиках, полигоне. Цифры, объемы. Но, главное – согласовал проведение выездного заседания комиссии на сам полигон. Необходимо лично во всем разобраться и проверить", - добавил глава регионального РЭО.