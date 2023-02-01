01 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В частном доме на Среднем Урале нашли тела пяти человек

На Среднем Урале в частном доме обнаружены тела нескольких человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, поздним вечером 31 января в правоохранительные органы Нижнесергинского района поступил сигнал, что в частном жилом доме по улице Крупской в поселке Дружинино лежат пять тел без признаков жизни. Силовики выехали на место и информация подтвердилась.

Как сообщил пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых, сигнал в полицию поступил от местной жительницы: она рассказала, что люди, возможно, спят, а возможно – мертвы.

"Страшное подозрение пришло в голову женщине потому, что когда она задела одного из лежавших людей, он не подал признаков жизни. Это дом ее брата. На место ЧП незамедлительно прибыли представители МВД, Следственного комитета и прокуратуры", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, сейчас сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные устанавливают точные данные погибших – трех мужчин и двух женщин. С этой целью опрашиваются жители поселка.

"По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом (возможно, из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием), но при этом признаков пожара в доме не было. Более подробные и точные обстоятельства гибели людей выясняются", - добавил Валерий Горелых.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По поручению руководства регионального СКР на место направлена усиленная следственно-оперативная группа.

Теги: полиция, СК, поселок, дом, дело



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