Нечего скрывать: самые богатые депутаты Госдумы высказались о декларациях

Депутаты Госдумы, задекларировавшие самый большой доход за 2021 год, сообщили, что не против опубликовать свои декларации о доходах за 2022 год с персональными данными.

"Мне скрывать нечего, я буду публиковать", - заявил депутат от "Единой России" Андрей Горохов, который задекларировал в прошлом году доход в 949 млн ру. У него также имеется дом и квартира в Австрии. За 2021 год народный избранник задекларировал два земельных участка, один дом и четыре квартиры. Согласно документам на сайте Госдумы, у парламентария также есть дом и квартира (в долевой собственности) в Австрии. В апреле 2022 года Горохов получил уведомление о заморозке недвижимости в этой стране. По его словам, что она была приобретена в ипотеку.

"Не вижу проблемы в том, публиковать или не публиковать", - сказал лидер партии "Новые люди" и основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. По его словам, он пока не принял окончательного решения об опубличивании своих отчетных документов. В 2022 году Нечаев задекларировал доход в 2,4 млрд руб. В безвозмездном пользовании у него был земельный участок, жилой дом, дачный дом, гараж и баня.