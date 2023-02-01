01 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума рассмотрит в феврале законопроект о труде подростков

Депутаты Госдумы России предлагают разрешить подросткам официально трудиться с 14 лет без согласия органов опеки.

Соответствующий проект закона будет рассмотрен в первом чтении уже в феврале. Как предполагается, для приема на работу достаточно будет разрешения лишь одного из родителей. Законопроект отменит обязательное медицинское обследование подростков за счет работодателя и разрешит прокурорские проверки только по жалобам самих несовершеннолетних или их родителей.

Авторы проекта считают, что все защитные нормы в отношении подростков сохраняются, но облегчается сама процедура их трудоустройства. В аппарате детского омбудсмена и родительском сообществе идею поддержали, но предложили свои дополнения. Так, следует ограничить перечень разрешенных профессий для подростков, ввести строгое наказание для работодателей за обман несовершеннолетних и их работу без официального оформления, сообщают "Известия".

Теги: Госдума, законопроект, подростки, трудоустройство



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