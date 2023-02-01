01 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: EADaily

ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили разобраться с завышенными платежами за жилищно-коммунальные услуги.

Жители разных субъектов России стали массово получать увеличенные в несколько раз счета, при том, что рост с 1 декабря 2022 года был только на 9%.

Депутаты Госдумы направили обращение в ФАС. В нем говорится, что поступили обращения от граждан, проживающих в Воронеже, Горно-Алтайске, Брянске, Красноярске, Ульяновске, Новосибирске, Бийске и многих других городах. Они жалуются на необоснованное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, в частности за отопление и водоснабжение. В некоторых регионах плата только за отопление достигла 10–12 тыс. руб., что составляет 75% от МРОТа. 

В ФАС сообщили, что получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке. Отмечается, что ведомство проводит мониторинг соблюдения регионами установленных индексов платы россиян.

Эксперты отмечают, что в качестве причин резкого увеличения стоимости услуг в квитанциях могли быть не только ошибки или махинации коммунальщиков, но и вполне законные обоснования.

"В каждом регионе могут быть свои причины, но общих законных факторов три — холода, перерасчеты за прошлый год, декабрьская индексация тарифов. И все они могли сыграть свою роль одновременно, дав такой «заоблачный» результат", — сообщил эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук.

В случае, когда потребитель считает, что в платежке сумма завышена, то он может обратиться в жилищную инспекцию, отметили в ФАС. Если инспекция выявит нарушение, граждане могут обратиться за перерасчетом, добавили в антимонопольной службе, сообщают "Известия".

Теги: ФАС, квартплата, ЖКУ



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