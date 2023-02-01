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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росавиация: летать на западных самолетах возможно до 2030 года

Иностранные самолеты авиакомпаний России могут летать до 2030 года.

Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, это станет возможным при условии выполнения работ по поддержанию летной годности лайнеров. С оценкой согласились руководители крупнейшей российской авиагруппы "Аэрофлот" и единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Сергей Александровский и Константин Сухоребрик.

Александровский считает, что "Аэрофлот", обладая самым молодым парком самолетов, сможет использовать Airbus и Boeing даже после 2030 года. "Если ситуация [с поставками запчастей] не будет ухудшаться и мы найдем пути, как ее [импортную технику] поддерживать, то наши магистральные A319 еще десять лет будут летать без проблем. А дальше эти самолеты просто постареют", — сказал он ранее.

По словам Нерадько, запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники в компаниях из стран, объявивших против российской авиаотрасли ограничения после начала военной операции, не повлиял на безопасность полетов в России. В рабочих поездках он пользуется только воздушным транспортом и практически всегда летает обычными рейсовыми самолетами и вертолетами коммерческих авиакомпаний. "У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей", — отметил глава Росавиации.

При этом Нерадько выступает против использования термина "каннибализация". "Он появился с подачи тех, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена Советского Союза", — подчеркнул он, сообщает РБК.

Ранее в России узаконили так называемую каннибализацию авиалайнеров. Правительство РФ в конце декабря 2022 года приняло поправки в постановление № 353, дающие право отечественным авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие самолеты.

Теги: Росавиация, авиация, самолеты



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