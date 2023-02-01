01 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: er.ru

"Единая Россия": предвыборные обещания исполнены на 92%

"Единая Россия" обсудила реализацию предвыборных обещаний на заседании программной комиссии партии.

Председатель "TH" Дмитрий Медведев заявил, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены в "народную программу" на 2022 год. "Цифра относительная, поэтому важнее конкретные результаты. Относиться к их оценке нужно критично", – сказал бывший президент РФ. Он отметил, что, несмотря на "весьма сложный период развития нашей страны", партия не допускала отказов от исполнения обязательств перед россиянами.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" подготовила 71 предложение по изменению программы. Они касаются всех 14 ее направлений, а также развития новых территорий. Среди предложенных изменений – проведение капремонта не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования, снижение бюрократической нагрузки не только школьных учителей, но и преподавателей СПО, импортозамещение в здравоохранении и др.

Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин заявил, что по итогам прошлого заседания программной комиссии было оформлено 64 поручения. По его словам, полностью выполнены и сняты с контроля 35 поручений, 10 задач выполнено, их предложено снять с контроля по итогам заседания 31 января.

Теги: Единая Россия, партия, Медведев



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