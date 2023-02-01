Министр юстиции Чуйченко является главным кандидатом на пост главы Счетной палаты

Министр юстиции России Константин Чуйченко стал главным кандидатом на пост председателя Счетной палаты.

Его назначения активно ожидали в СП в январе. При этом кандидатуры заместителя руководителя Администрации президента Дмитрия Козака и первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова в данный момент не рассматриваются. Специфика работы СП в целом должна быть близка Чуйченко, который возглавлял во многом схожее по задачам Контрольное управления президента. Экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин также возглавлял Главное контрольное управление – в 1996–1997 гг.

Политолог Алексей Чадаев сравнивает СП по объему контрольных полномочий с силовыми структурами: "Весь вопрос в том, в какой степени Чуйченко, если его назначат, будет ими пользоваться, поскольку нельзя сказать, чтобы ими пользовался Кудрин». Чадаев не исключает, что в роли главы СП у Чуйченко будет "гораздо больше возможностей иметь особое мнение по вопросам деятельности правительства, чем в роли министра юстиции", тем более что для нынешней команды Белого дома он "не свой".

Министр юстиции подчиняется не главе кабмина, а напрямую президенту России, а также входит в Совет безопасности.

Круг кандидатов на пост председателя СП, фигурировавших в публичном поле, достаточно широк. Кроме Чуйченко, Жукова и Козака также называется председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров, председатель комитета по экономполитике Совета Федерации Андрей Кутепов, первый замруководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров, экс-спикер заксобрания Санкт-Петербурга, замминистра финансов Михаил Котюков, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак стал наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты РФ. В Кремле отказались комментировать эту информацию.