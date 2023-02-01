Россияне считают, что СВО завершится в течение ближайших двух лет

86,7% россиян считают, что специальная военная операция закончится в течение ближайших двух лет.

Как показало исследование консалтинговой группы "Полилог" "Образы завершения специальной военной операции в сознании россиян", 45% считают, что СВО продлится еще от полугода до года, 28% – от года до двух, 13% – менее полугода. Только 8% говорят, что она продлится от трех до пяти лет, и меньше 5% – что больше пяти лет.

Как заявил замруководителя департамента спецпроектов "Полилога" Никита Сетов, одной из гипотез исследования было то, что сроки завершения спецоперации прямо коррелируют с ожидаемыми результатами спецоперации. "Эта гипотеза не подтвердилась. Респонденты вне зависимости от ожиданий сроков окончания конфликта выступают как с оптимистическими, так и с негативными прогнозами". При этом, как отмечает Сетов, есть корреляция между сплоченностью общества и победой РФ в спецоперации.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что на протяжении всего времени СВО представление о ее длительности в сознании россиян увеличивается. "Дело в том, что конфликт не локализуется. И если раньше россияне считали, что это спецоперация против Украины, то теперь она воспринимается как конфликт России и Запада. Поэтому сейчас у них есть ощущение, что спецоперация – это надолго". Отмечается, что при этом сократился горизонт [личного] планирования, поэтому даже два года – это очень долго в субъективном восприятии", сообщают "Ведомости".