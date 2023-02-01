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Экономика В России
Фото: Аэрофлот

"Аэрофлот" изменит правила провоза ручной клади

"Аэрофлот" и Ространснадзор заявили о работе над изменением правил провоза ручной клади и багажа в России, чтобы сделать их понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры.

Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, изменения необходимы, в том числе, для эффективной работы лоукостера "Победа": неоднозначность трактования ФАП в части провоза багажа и, в частности, ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика и к росту стоимости перевозки.

"Авиакомпания пока единственная, кто за 25 минут "разворачивает" самолеты в рамках технологического графика наземного обслуживания и является лидером по налёту на Boeing 737-800. Чем выше налет, чем больше времени самолет находится в воздухе, тем ниже себестоимость креслокилометра и, соответственно, тем больше билетов по минимальному тарифу авиакомпания может позволить себе продать", - сказал глава компании.

По его словам, если не сделать правила понятными в использовании во всех сегментах рынка пассажирских перевозок, это не позволит развиваться модели лоукост-перевозок, которые сегодня набирают все большую актуальность в повышении доступности авиасообщения для россиян. Александровский отметил, что лоукостер специально рассчитывал габариты ручной клади для Boeing 737-800. Указанные габариты получены путем разделения общего объема багажных полок на общее количество посадочных мест с учетом компоновки 189 кресел и пассажирской загрузки свыше 90%.

"Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры. То есть, речь идет о том, чтобы зафиксировать минимальные параметры, к примеру, рюкзака или дамской сумки, чтобы габариты ни у кого впоследствии не вызывали вопросов", сообщил Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, передает РИА "Новости".

13 января Верховный суд признал незаконными установленные "Победой" габариты ручной клади. Рассмотрение дела продолжалось с июня 2021 года. Тогда Ространснадзор провел проверку и предписал лоукостеру изменить нормы провоза багажа, так как счел их противоречащими требованиям законодательства. В ответ "Победа" подала кассационную жалобу. В "Победе" заявили, что после решения суда не изменят общий подход к ручной клади и багажу. Но лоукостер уточнит правила по дамским сумкам и портфелям.

Теги: Аэрофлот, авиация, ручная кладь



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Ранее 20.01.2023 13:19 Мск "Победа" отказалась изменить подход к провозке багажа и ручной клади после решения суда


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