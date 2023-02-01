Минпромторг ужесточит требования к выпуску автомобилей

В России после 1 июня текущего года планируют ужесточить требования к выпуску автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в Минпромторге, подготовлен проект, который предусматривает ужесточение обязательных требований в отношении отдельных транспортных средств и проведения оценки их соответствия. Действие новых правил будет применяться после 1 июня.

В августе ведомство подготовило проект Стратегии развития российской автомобильной промышленности до 2035 года. Как следует из документа, реализация стратегии обеспечит конкурентоспособность отечественного автопрома, а также возможность экспорта технологий на глобальном уровне за счет создания производств инновационного транспорта – электрических и гибридных автомобилей, в том числе авто на водородных топливных элементах и автономных автомобилей.

Напомним, в России в 2022 году рынок новых легковых автомобилей снизился на 59% до 626 тыс. 300 единиц. Эти данные цифры совпадают со статистикой регистраций новых легковушек в прошлом году.