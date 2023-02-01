СМИ: внешняя торговля России вернулась к уровню февраля 2022 года

Несмотря на жесткие санкции в отношении России со стороны Запада, российская экономика оказалась "удивительно устойчивой".

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Как сообщает The New York Times, это вызывает вопросы об эффективности ограничительных мер. По данным издания, российская внешняя торговля вернулась к уровню февраля 2022 года. Москва уже восстановила или скоро восстановит импорт до этого уровня. Отчасти это может быть связано с тем, что многим странам сложно прекратить бизнес в РФ.

Со ссылкой на исследование швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена отмечается, что Россию покинуло менее 9% компаний из стран ЕС и G7. Также отмечается заслуга Центробанка России, которому удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках.

Как заявил старший директор по исследованиям и анализу в американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator Эндрю Дэвид, экспорт популярных китайских брендов телефонов, таких как Xiaomi, Realme и Honor, поначалу снизился, но затем "начал набирать обороты" и в декабре 2022 года достиг рекордного уровня. При этом устройства Apple и Samsung начали возвращаться в Россию, их "перенаправляют через дружественные соседние страны", такие как Армению, Турцию, страны Центральной Азии.

Ранее Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) оперативно представляла статистическую информацию по стоимостным и физическим объемам экспорта и импорта товаров, товарной и географической структуре внешней торговли. С марта 2022 года месяца эта информация закрыта.

Теперь единственными источниками информации по внешней торговле России стала таможенная статистика стран – торговых партнеров России. Плюс к этому раз в квартал Банк России публикует данные по платежному балансу РФ.