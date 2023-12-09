Завтра на Урал придет вторая волна аномальных морозов - до -45°

После незначительного потепления на Урал идет вторая порция аномального мороза. Завтра холодный антициклон пополнится еще одной порцией ультраполярного воздуха, сообщает пресс-служба Уральского гидрометцентра.

Сегодня днем в Екатеринбурге "потеплело" до -24°, однако передышка была недолгой. Наиболее низкая температура предполагается в ночь на 11 декабря на севере и востоке Свердловской области -33,-38°, в низинах до -45°.

Суровая морозная погода с небольшими колебаниями температуры (±5°) сохранится в регионе до 12-13 декабря. В последующие дни температура воздуха начнет понемногу повышаться, в середине месяца будет отставать от нормы всего лишь на 3-5°. Существенных осадков пока не ожидается.

Отрицательная аномалия температуры составляет 13-20°.