09 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

11 тысяч человек остались без отопления в Нижнем Тагиле в разгар аномальных морозов

В Нижнем Тагиле в результате аварии на теплосетях "Горэнерго-НТ" без отопления остались более 11,7 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в зону отключения попали 89 многоквартирных, 45 частных домов, пять детских садов, четыре школы, две поликлиники. 41 многоквартирный дом удалось переключить на отопление по резервной схеме, как и большинство социальных объектов.

Установлено, что порыв магистральной трубы произошел из-за избыточного давления теплоносителя в результате увеличения нагрева воды - отопление усилили, чтобы сохранить тепло в квартирах с учетом аномальных морозов, установившихся в регионе с середины недели. МУП "Горэнерго-НТ" обещало завершить работы сегодня.

Прокуратура оценит соблюдение законодательства о бесперебойном предоставлении потребителям коммунальных ресурсов. 

Будет осуществлен контроль за проведением перерасчета платы за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: отопление, авария


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