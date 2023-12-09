Отец девочки, устроившей стрельбу в школе, отрицает, что довел ее до суицида

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Дмитрия Афанаскина, отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, прервано до завтра. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении девочки до суицида.

Напомним, утром 7 декабря 14-летняя девочка принесла в брянскую гимназию помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Коммерсант сообщает, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде ареста, поскольку мужчина может оказывать давление на вторую дочку, сестру-близнеца погибшей девочки, и продолжит ее унижать.

Афанаскин отрицает обвинения в издевательствах над дочками, отвечая на вопрос судьи о количестве в семье детей, он расплакался.

Супруга Дмитрия Афанаскина через адвоката попросила выбрать для мужа меру пресечения, не связанную с лишением свободы, поскольку одна не справится с происходящим. "Боюсь, что не уберегу свою вторую дочь и себя и от возможного совершения чего-то плохого. Нам необходима помощь: мне — помощь супруга, а дочери — отца", - заявила она. Сегодня погибшую девочку похоронили.

В заседании был сделан перерыв до завтра.

Ранее сегодня по делам о стрельбе в школе были арестованы директор охранного предприятия Эскалибур Сергей Поддубный и охранник, пропустившая в школу девочку с ружьем, Галина Черткова. Им вменяют оказание услуг, повлекшем смерть двух человек.

Еще одно дело - о халатности руководства школы. По нему сегодня задержана замдиректора гимназии Лариса Католикова. Для нее мера пресечения еще не избиралась.