Курганским общежитием без окон и дверей заинтересовался Бастрыкин

09 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Курганская область
Фото: Следственный комитет РФ

Курганским общежитием без окон и дверей заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю курганского областного следственного управления проверить, как живут люди в общежитии без окон и дверей, и доложить о результатах.

О ситуации глава ведомства узнал из мониторинга СМИ. Сообщалось, что в подъезде общежития нет стекол в окнах и закрывающихся дверей, от холода в мороз лопаются батареи, в подъезде пар и сырость.

Организовано проведение доследственной проверки.

Портал "Область 45" сообщает, что дом по адресу Глинки, 18 находится на обслуживании МУП "Прометей". Сегодня бригада управляющей компании выехала и выполнила необходимые работы по ремонту входной двери и закрытию оконного проема.

"Также на место выехали специалисты департамента ЖКХ, которые взяли данную ситуацию под свой контроль. Установлено, что на инженерных коммуникациях утечек в подвальном помещении нет. Услуга отопления во время проведения предоставлялась жителям подавалась в полном объеме. Сейчас подача тепла также осуществляется без перебоев. До конца этого года в доме будет проведен ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения и ремонт канализации в подвале. Жители дома имеют задолженность за оплату услуг перед МУП 1 млн 700 тысяч рублей, - отметили в мэрии.

Теги: общежитие, дверь, окно, бастрыкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети