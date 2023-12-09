Курганским общежитием без окон и дверей заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю курганского областного следственного управления проверить, как живут люди в общежитии без окон и дверей, и доложить о результатах.

О ситуации глава ведомства узнал из мониторинга СМИ. Сообщалось, что в подъезде общежития нет стекол в окнах и закрывающихся дверей, от холода в мороз лопаются батареи, в подъезде пар и сырость.

Организовано проведение доследственной проверки.

Портал "Область 45" сообщает, что дом по адресу Глинки, 18 находится на обслуживании МУП "Прометей". Сегодня бригада управляющей компании выехала и выполнила необходимые работы по ремонту входной двери и закрытию оконного проема.

"Также на место выехали специалисты департамента ЖКХ, которые взяли данную ситуацию под свой контроль. Установлено, что на инженерных коммуникациях утечек в подвальном помещении нет. Услуга отопления во время проведения предоставлялась жителям подавалась в полном объеме. Сейчас подача тепла также осуществляется без перебоев. До конца этого года в доме будет проведен ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения и ремонт канализации в подвале. Жители дома имеют задолженность за оплату услуг перед МУП 1 млн 700 тысяч рублей, - отметили в мэрии.