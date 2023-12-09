Двое подростков, пострадавших во время стрельбы в школе, остаются в тяжелом состоянии

Двое подростков, доставленных в Москву после шутинга в брянской школе, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает российский Минздрав.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что детям провели хирургические операции.

"Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока в медикаментозном сне", — сказал он.



Трое подростков, проходящих лечение в больницах Брянска, находятся в состоянии средней тяжести. "Угрозы их жизни нет", — сказал Алексей Кузнецов. Оказание помощи находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Дети были доставлены в Российскую детскую клиническую больницу вертолетом МЧС России, во время полета их сопровождали медицинские работники. Ранее стало известно, что они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, утром 7 декабря 14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ), а также дела о халатности в отношении замдиректора школы, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц - в отношении охранной организации, которая не обеспечила проверку школьников на входе, и два дела на отца девочки - за небрежное хранение оружия и доведение до самоубийства.