Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Запрос в ведомство направляла замглавы комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова.

В ответе надзорного ведомства говорится, что сериал распространяется с маркировкой возрастного ценза 18+, и в вышедших пяти сериях нарушений не обнаружено.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. Источник "Коммерсанта" сообщил, что причиной конфликта стал район проживания погибшего, отличающийся от района проживания нападавших. Со слов очевидцев, в начале конфликта на остановке была произнесена фраза, похожая на текст героев из сериала "Слово пацана". В МВД опровергают такую связь: подозреваемый заявил, что сериал не смотрел.

Ранее в Дагестане МВД опровергло связь драки девочек с популярным сериалом. В Сети распространилось мнение, что девушки якобы являются фанатками популярного среди молодежи сериала "Слово пацана".

С просьбой о проверке сериала в контролирующие органы обращалась и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина - кроме Роскомнадзора она направила запрос и в Следственный комитет.

Ее коллега по Госдуме Максим Иванов вступил в полемику, заявив, что это "просто кино", и оно скорее выступает как антипропаганда образа жизни, описываемого в сериале.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова по роману Романа Гараева бьет рекорды по просмотрам и неслучайно становится причиной хайпа, ведь теперь на историю про бандитские группировки в Казани можно списать любой криминальный всплеск в стране. Хотя и без него драки ЧВК "Рёдан" в ТЦ и другие молодежные разборки не раз оказывались в центре внимания общественности. Сюжет, который вряд ли мог бы кого-то удивить, тем не менее, задевает — без "клюквы" и мрачного наслаждения режиссер рисует правдивый портрет "пацанов" с районов, таких же, какие были на изломе эпох по всей необъятной, а не только в Казани. Здесь местные группировки стали легендой, но сложно назвать регион, где не было бы своих подобных.