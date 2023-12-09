09 Декабря 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

Уже более 30% американцев считают помощь Украине чрезмерной

В США медленно, но неуклонно растет доля тех, кто считает помощь украинскому режиму чрезмерной, и снижается доля тех, кто считает ее недостаточной. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Pew Research Center.
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Исследование общественного мнения в США было проведено с 27 ноября по 3 декабря, в нем приняли участие более 5 тыс. человек, представляющих репрезентативную выборку населения страны. Уже почти треть американцев (31%) ответили, что США оказывают слишком большую помощь Украине, а недостаточной ее считают только 18%. При этом 29% полагают, что она не нуждается ни в снижении, ни в увеличении.

В марте 2022 года, то есть сразу после начала СВО, только 7% считали помощь чрезмерной, а 42% - недостаточной. Уже в мае общественное мнение стало меняться, и этот процесс продолжается до сих пор. Если с сентября 2022 года доля тех, кто ратует за увеличение помощи, прекратило снижаться и колеблется около 18%, то доля тех, кто считает помощь чрезмерной постоянно растет. Зимой 2022-2023 гг. она превысила долю первых и продолжает рост за счет "нейтральных" американцев.

Особенно много недовольных чрезмерной помощью Киеву среди республиканцев - 48%. Только 13% из них - за увеличение помощи. Но и среди демократов пропорции не такие однозначные - 16% против 24%.

Сейчас только 33% американцев считают СВО РФ угрозой для США. За полгода эта доля почти не изменилась, но в марте 2022 года было 50%.

Американцы также разделились во мнениях относительно реакции администрации Джо Байдена на СВО. Четверо из десяти взрослых американцев (39%) одобряют ее, в то время как 41% - нет. Однако этот результат в значительной степени может отражать американские внутриполитические дела. Так, среди двух партий результаты прямо противоположны: среди демократов 59% одобряющих против 22% неодобряющих, а среди республиканцев - 21% против 63% соответственно.

"Это резкий сдвиг по сравнению с началом военного конфликта... Опрос, который также подчеркивает глубокий партийный раскол по этому вопросу, проводится в то время, когда администрация Байдена изо всех сил пытается убедить Конгресс в срочности предоставления дополнительных денег и оружия Украине", - пишет The Washington Post.

Многие российские эксперты считают, что США не оставят Украину совсем без помощи, однако общественное мнение в США будет иметь существенное влияние.

Теги: США, украина, помощь, опрос


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