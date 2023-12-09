Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с героями Отечества

09 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с героями Отечества

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил участников специальной военной операции из астраханских силовых ведомств с Днём героев Отечества. Глава региона отметил, что в России особое отношение к людям, чья жизнь и поступки – пример беззаветного служения Родине.

«Страна благодарна вам за то, что продолжаете победные традиции предков и, рискуя жизнью, сражаетесь с врагом на передовой. Спасибо вам за сохранение традиций мужества и верности долгу», – обратился к офицерам Игорь Бабушкин.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

На неформальной встрече глава региона узнал, как у бойцов проходит служба, какая помощь необходима им и их семьям. Кроме того, каждый военнослужащий получил памятный подарок.

погон, военный, армия(2023)|Фото: astrobl.ru

В числе присутствующих – Герой России Вадим Петухов. Высокое звание он получил за проявленное мужество в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе в феврале 2001 года.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Сотрудники спецподразделений поблагодарили губернатора Астраханской области и его команду за экипировку, технику и внимание, которое уделяется их семьям.

награды, полиция(2023)|Фото: astrobl.ru

Например, бойцы астраханского ОМОНа в числе первых отправились на спецоперацию.

шеврон росгвардии(2023)|Фото: astrobl.ru

«Помню, как мы прибыли в феврале прошлого года на СВО, а впереди –восьмое марта, и нет возможности поздравить жён. Администрация губернатора организовала праздник для наших семей, когда мы не смогли», – рассказал сотрудник Росгвардии.

шеврон(2023)|Фото: astrobl.ru

Глава региона отметил, что все вопросы по техническому и вещевому оснащению будут и впредь решаться оперативно, а в период новогодних и рождественских выходных дети героев обязательно посетят праздничные мероприятия.

«Наша святая обязанность – поддерживать вас и ваши семьи. Уверен, благодаря поддержке президента и проявлению гражданской ответственности мы с честью выполним поставленные задачи и победим», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, герои отечества, бойцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети