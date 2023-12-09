Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с героями Отечества

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил участников специальной военной операции из астраханских силовых ведомств с Днём героев Отечества. Глава региона отметил, что в России особое отношение к людям, чья жизнь и поступки – пример беззаветного служения Родине.

«Страна благодарна вам за то, что продолжаете победные традиции предков и, рискуя жизнью, сражаетесь с врагом на передовой. Спасибо вам за сохранение традиций мужества и верности долгу», – обратился к офицерам Игорь Бабушкин.

На неформальной встрече глава региона узнал, как у бойцов проходит служба, какая помощь необходима им и их семьям. Кроме того, каждый военнослужащий получил памятный подарок.

В числе присутствующих – Герой России Вадим Петухов. Высокое звание он получил за проявленное мужество в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе в феврале 2001 года.

Сотрудники спецподразделений поблагодарили губернатора Астраханской области и его команду за экипировку, технику и внимание, которое уделяется их семьям.

Например, бойцы астраханского ОМОНа в числе первых отправились на спецоперацию.

«Помню, как мы прибыли в феврале прошлого года на СВО, а впереди –восьмое марта, и нет возможности поздравить жён. Администрация губернатора организовала праздник для наших семей, когда мы не смогли», – рассказал сотрудник Росгвардии.

Глава региона отметил, что все вопросы по техническому и вещевому оснащению будут и впредь решаться оперативно, а в период новогодних и рождественских выходных дети героев обязательно посетят праздничные мероприятия.

«Наша святая обязанность – поддерживать вас и ваши семьи. Уверен, благодаря поддержке президента и проявлению гражданской ответственности мы с честью выполним поставленные задачи и победим», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.