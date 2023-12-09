Задержана замдиректора брянской школы, где девочка устроила стрельбу

Замдиректора школы в Брянске, где произошла стрельба, задержали по подозрению в халатности, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Mash добавляет, что речь идет о замдиректора гимназии № 5, ответственной за административно-хозяйственную работу в школе. Ей грозит до семи лет тюрьмы по статье "Халатность".

Ранее допрашивали директора школы. Следователи выясняли, как в школе, где сегодня произошла стрельба, была устроена система охраны. Сообщалось, что рамка металлодетектора в гимназии не сработала, благодаря чему школьница смогла пронести оружие в учебное заведение. Ручным металлоискателем охранница вошедшую в школу восьмиклассницу не проверила.

Задержаны также генеральный директор и охранница ЧОО "Агентство Экскалибур" – компании, охраняющей гимназию. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух лиц. Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

Частная охрана обходилась школе в 100 тыс. руб. в месяц.

Также задержан отец восьмиклассницы, владелец ружья. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 224 УК РФ "Небрежное хранение оружия". У него было разрешение на хранение и ношение оружия, условия хранения проверялись каждый год, претензий не было.

Напомним, утром 7 декабря 14-летняя девушка принесла в брянскую гимназию помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).