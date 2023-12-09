В Киеве затопило метро. Закрыты несколько станций

В Киеве из-за разгерметизации туннеля метро закрыты несколько станций.

Движение прекращено на синей ветке от "Лыбедской" до "Теремков". В пятницу стало известно, что в туннеле появились трещины на сводах, что привело к подтоплению.

РИА Новости сообщает, что маршруты наземного транспорта в украинской столице будут изменены, чтобы снять нагрузку на метрополитен. Закрытые станции продолжат выполнять роль бомбоубежища во время тревоги. Ранее сообщалось, что из-за остановки движения метро возникли пробки и резко взлетели цены на такси.