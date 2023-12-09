Обвиняемый в теракте на БАМе белорус арестован

Обвиняемого в подрыве состава в Северомуйском туннеле арестовали до 30 января. Решение принял Центральный районный суд Омска.

ФСБ задержала 52-летнего белоруса по делу о подрыве состава на БАМе. В сообщении службы говорится, что он "действовал в интересах украинских спецслужб". Указания мужчина получил от другого гражданина Белоруссии, проживающего в Литве.

Напомним, в ночь на 29 ноября цистерна с топливом, находящаяся в составе грузового поезда из 41 цистерны с топливом, трех цистерн с авиационным топливом и шести вагонов с черным металлом, загорелась во время движения в Северомуйском тоннеле в Бурятии. При этом в ФСБ заявили, что подорваны были составы с нефтепродуктами, следовавшие по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри.

Подрыв поезда квалифицировали как теракт. Официально об этом не сообщалось. Коммерсант со ссылкой на свои источники публиковал, что дело возбуждено по части 1 205-ой статьи УК РФ (Теракт) в отношении "неустановленных лиц". Подрыв состава якобы начался с пожара в топливной цистерне, а его вызвал взрыв неустановленного устройства, находившегося под вагоном.

CNN со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщает, что диверсию в тоннеле БАМ, ведущем из РФ в Китай, совершила СБУ.

Движение восстановили 2 декабря.

Северомуйский тоннель имени В. А. Бессолова это железнодорожный тоннель в республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали, открытый 5 декабря 2003 года. По протяжённости является самым длинным железнодорожным тоннелем в России — 15 343 метра. Своё название получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который проходит. Строительство продолжалось с перерывами 26 лет.

До открытия Северомуйского тоннеля поезда следовали по обходной ветке, проложенной через перевал по седловине хребта. Первый вариант обхода, длиной 24,6 км, был сооружён в 1982—1983 годах; при его строительстве допускались уклоны до 40 ‰ (то есть до 40 метров подъёма на километр расстояния). В силу этого через эту линию могли следовать только грузовые поезда длиной лишь в несколько вагонов; движение пассажирских поездов было запрещено (через перевал людей возили на автобусах).

В 1985—1989 годах была построена новая обходная ветка длиной 64 км, состоящая из многочисленных крутых серпантинов, с высокими виадуками и двумя петлевыми тоннелями. Известность получил "Чёртов мост", виадук длиной 360 метров, расположенный в крутой кривой на уклоне через долину реки Итыкит, стоящий на двухъярусных опорах. Поезда двигались по извилистому пути между сопками с максимальной скоростью 20 км/ч, рискуя попасть под сход лавины. На подъёмах возникала необходимость подталкивания поезда. Участок требовал больших расходов по содержанию пути и обеспечению безопасности движения.