Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за сломанного туалета

Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за поломки туалета.

Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident. По данным канала, самолет Airbus A-320 вылетел из Благовещенска в Москву рейсом SVR 350, однако спустя 5,5 часов полета, в зоне ответственности Красноярского центра ЕС ОрВД, сообщил о поломке туалета. Борт был направлен на запасной аэродром.

По данным канала, им стал новосибирский "Толмачево", однако Flightradar24 и другие трекинговые сервисы сообщают, что самолет сел в Омске

Он-лайн табло аэропорта Домодедово оповещает, что прибытие рейса из Благовещенска задержится на полтора часа.