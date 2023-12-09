Больше 50 человек оказались в снежных и морозных ловушках на алтайских трассах

34 человека оказались в снежном плену на трассе Кош-Агач - Беляши в республике Алтай. По сообщению местного МЧС, люди, среди которых было двое детей, выехали на пяти автомобилях УАЗ из села Кош-Агач в Беляши, но не смогли преодолеть снежные заносы. Ситуация осложнялась отсутствием связи в этом районе.

В службу спасения обратились родственники пропавших. На выручку отправились десять пожарных на двух машинах из Кош-Агача, десять пограничников на двух машинах, пятеро сотрудников ДЭП №221 Кош-Агачского района на четырех машинах и 12 волонтеров на двух машинах и 10 снегоходах.

Отмечается, что к полуночи пассажиры УАЗов самостоятельно добрались в Беляши, никто не пострадал. Дорога по-прежнему перекрыта, проезд по ней запрещен и небезопасен.

Аналогичная ситуация произошла в соседнем с республикой Алтайском крае. Как сообщает краевое управление МЧС, у междугороднего транзитного автобуса, следовавшего по маршруту "Усть-Каменогорск — Новосибирск", в результате низких температур произошло перемерзание топливной системы. Силами пожарных и работников муниципального образования оказана помощь 21 пассажиру. Все они размещены в теплые помещения гостиницы и лыжной базы. Автобус доставлен в автотранспортное предприятие Змеиногорска, где его удалось отогреть.