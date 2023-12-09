В Кургане следком проверяет детский спектакль о представительнице ЛГБТ*

В Кургане следователи СК проверят спектакль, который со сцены Дворца культуры машиностроителей показали школьникам 6-11 классов.

По сообщению Mash, сюжет пьесы "Вдох-выдох" петербургского драматурга Юлии Тупикиной рассказывает историю 14-летней девочки нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом, возрастной ценз постановки оказался всего 12+.

Зрители и представители епархии оказались возмущены таким спектаклем, а когда, по информации Mash, выяснилось, что постановка оплачена из бюджета, дело дошло до обращений в СК.

Напомним, что в России запрещена пропаганда ЛГБТ*, а движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено по решению Верховного суда (*).