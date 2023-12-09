Энергетики "Россети Урал" работают круглосуточно из-за аномальных морозов и перегрузок на электросетях

Аномальные морозы на Урале вызвали сверхнагрузки на электросети. Особенно остро вопрос стоит в негазифицированных пригородах столиц регионов, сообщает пресс-служба компании "Россети Урал", чьи сотрудники обеспечивают электроснабжение Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В компании отметили, что третьи сутки энергетики несут круглосуточное дежурство в условиях аномальных температурных минимумов.

Газификация не успевает за скоростью застройки пригородов Екатеринбурга, Челябинска и Перми, поэтому из-за резкого снижения температуры воздуха возросло потребление электроэнергии на обогрев домов и нагрузка на инфраструктуру энергетиков превысила расчетные нормативы, что вызвало отключения оборудования компании.

Над восстановлением электроснабжения в круглосуточном режиме работают около 100 бригад "Россети Урал" - это примерно 400 человек. В Свердловской области повышенное внимание к поселкам Косулино, Прохладный и нескольким десяткам коттеджных поселков, расположенных рядом с этими населенными пунктами, к поселкам Большой Исток, Большое Седельниково, Кашино и ряду коттеджных поселков Сысертского городского округа. В Челябинской области речь идет о поселках, расположенных в Сосновском районе, в Пермском крае - поселки Пермского муниципального района.

Энергетики отмечают, что зачастую при техприсоединении потребитель указывает заниженный планируемый объем потребления энергии, однако в реальности использует больше. Из-за этого срабатывают защиты на трансформаторных подстанциях либо падает качество напряжения в сети. Сейчас энергетикам приходится заменять трансформаторы на еще более мощные, а также контролировать энергопотребление клиентами в соответствии с их заявленной мощностью. Иногда случаются серьезные конфликты.

Например, в поселке Бобровский сегодня ночью люди отказывались идти на диалог и контролировать свои нагрузки на сеть. Это могло нарушить электроснабжение целой улицы. Энергетикам пришлось вызывать полицию.

Приходится бороться и с воровством электричества. Такие случаи замечены в коттеджных поселках "Лесная поляна", "Исеть вилладж" в Свердловской области, поселке Малиновка в Челябинской и иных территориях. Воровство электроэнергии также оказывает негативное влияние на надежность и качество электроснабжения и может вызывать бесконтрольную нагрузку на электроустановки.

Энергетики подготовили инструкцию и пояснения как действовать в морозы.