Росстат: Яйца в ноябре подорожали на 28% в некоторых регионах

Росстат опубликовал данные о состоянии цен на продукты в ноябре 2023 года. По данным службы госстатистики, цены на яйца в некоторых регионах выросли на 28%, огурцы кое-где подорожали на 136%.

Согласно статистической сводке, в среднем куриные яйца подорожали на 15%. В большинстве регионов рост составил 10-20%, но в 21 субъекте РФ рост был 20,1 - 28,6%.

Напомним, в Свердловской области стоимость десятка яиц в магазине поднялась до 155 рублей. Даже на фоне общего подорожания этой продукции, ценник можно назвать из ряда вон выходящим, ведь, по данным Свердловскстата, средняя стоимость десятка яиц в регионе - 92,67 рубля, хотя некоторые производители повысили цены до 130 рублей за десяток. Такой рост цены эксперты связали с сокращением поголовья на шести птицефабриках: на 1 ноября число птиц упало на 3,2% в годовом выражении. Вторая причина - рост затрат на оборудование и зарплаты в 25-30%, вакцины и препараты подорожали на 15-25%, а упаковка выросла в цене на 8-25%. Существенная часть оборудования, вакцин и упаковки импортная и дорожает вслед за ослаблением рубля. Минсельхоз рассматривает вариант обнулить импортные пошлины на куриное мясо и яйца. В ведомстве рассчитывают, что это приведет к насыщению внутреннего рынка и обеспечит доступность птицеводческой продукции для покупателей.

ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Предложенная мера, как ожидается, будет действовать до марта 2024 года (когда в России пройдут выборы президента). Проверку цен на яйцо инициировал и генпрокурор - по его данным, годовой рост цены на яйца превысил 40%

Подорожали, по данным Росстата, и другие продукты. Огурцы выросли в цене в среднем на 35,1%, при этом в 43 регионах рост дошел до 50%, а в 10 областях - до 136%.

Помидоры подорожали в среднем на 19,1%, но в большинстве субъектов рост был до 30%, а в 8 регионах - до 52%.

Отметим, что ФАС внесла в Правительство проект закона о наказании для крупных ритейлеров за резкий необоснованный рост цен на продукты. Речь о случаях, когда их стоимость выросла на 30% в течение 60 дней без причин. Ограничение будет действовать до конца 2024 года. За нарушения сначала будут выдавать предписания, а затем — заводить дело.