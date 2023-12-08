09 Декабря 2023
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Фото: мэрия Екатеринбурга

В Свердловской области десятки человек остались без отопления

В Верхней Салде произошла коммунальная авария на теплосети в микрорайоне Народная Стройка, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Сотрудники "Гор.УЖКХ" ведут ремонтно-восстановительные работы. Без тепла в 30-градусный мороз остались жители десятка домов. В мэрии пояснили, что при ликвидации аварийной ситуации на теплосети была выявлена еще одна утечка теплоносителя, что привело к увеличению времени ремонта. В части домов тепло должно появиться в ближайшее время.

В администрации Верхней Салды под руководством главы округа Александра Маслова создан оперативный штаб по ликвидации аварии и контролю за ситуацией. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Для того, чтобы организовать жителям микрорайона удобные условия на время проведения работ и обеспечить их безопасность в период экстремальных холодов, им предложено временное размещение на базе школ-интернатов №9 и 17, а также на базе лагеря "Лесная Сказка". В учреждениях поддерживается необходимый температурный режим, салдинцев обеспечат горячим питанием.

Коммунальные службы прикладывают все усилия, чтобы тепло как можно быстрее вернулось в дома на Народной Стройке.

Теги: Верхняя Салда, коммунальная авария, Народная Стройка


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