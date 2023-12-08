МОК допустил россиян до Олимпиады без флага и гимна

Российских и белорусских спортсменов допустят на летние Олимпийских игры 2024 года в Париже, сообщает ТАСС.

Международный олимпийский комитет вынес решение о допуске спортсменов на дискриминационных условиях. Им запрещено использовать флаг, гимн, любую другую национальную символику - участвовать будут в статусе отдельных нейтральных спортсменов. Специального отбора на Игры для них не предусмотрено - отбираться они должны на общих основаниях.

МОК в своем решении обращает внимание на то, что он было принято на фоне призыва международных федераций по летним видам спорта, комиссии спортсменов МОК и других заинтересованных сторон допустить россиян и белорусов на предложенных условиях на недавнем Олимпийском саммите.

"Нас ограничивали не раз, мы 40 лет не участвовали в Олимпийских играх, - оценил решение министр спорта РФ Олег Матыцин. - Участие в Олимпийских играх - мечта спортсмена, но условия - дискриминационные, идут вразрез со спортивными принципами. Этим они наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту".

При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с российских легкоатлетов отстранение. Об этом журналистам заявил глава организации Себастьян Коу.

"Нет, - ответил Коу на вопрос, изменилась ли позиция федерации на фоне решения МОК. - Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась".

"Вы можете увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Просто это произойдет не в легкой атлетике. Эта позиция, которую наш спорт принял, никак не поменялась. Здесь нечего добавить, это наша позиция, она была принята почти единогласно членами легкоатлетической семьи", - цитирует его издание.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примет участие около 11 тыс. спортсменов.