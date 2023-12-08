МОК допустил россиян до Олимпиады без флага и гимна

09 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Центральный ФО В России Москва
Фото: Reuters/Issei Kato

МОК допустил россиян до Олимпиады без флага и гимна

Российских и белорусских спортсменов допустят на летние Олимпийских игры 2024 года в Париже, сообщает ТАСС.

Международный олимпийский комитет вынес решение о допуске спортсменов на дискриминационных условиях. Им запрещено использовать флаг, гимн, любую другую национальную символику - участвовать будут в статусе отдельных нейтральных спортсменов. Специального отбора на Игры для них не предусмотрено - отбираться они должны на общих основаниях.

МОК в своем решении обращает внимание на то, что он было принято на фоне призыва международных федераций по летним видам спорта, комиссии спортсменов МОК и других заинтересованных сторон допустить россиян и белорусов на предложенных условиях на недавнем Олимпийском саммите.

"Нас ограничивали не раз, мы 40 лет не участвовали в Олимпийских играх, - оценил решение министр спорта РФ Олег Матыцин. - Участие в Олимпийских играх - мечта спортсмена, но условия - дискриминационные, идут вразрез со спортивными принципами. Этим они наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту".

При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с российских легкоатлетов отстранение. Об этом журналистам заявил глава организации Себастьян Коу.

"Нет, - ответил Коу на вопрос, изменилась ли позиция федерации на фоне решения МОК. - Моя реакция? Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась".

"Вы можете увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Просто это произойдет не в легкой атлетике. Эта позиция, которую наш спорт принял, никак не поменялась. Здесь нечего добавить, это наша позиция, она была принята почти единогласно членами легкоатлетической семьи", - цитирует его издание.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Теги: МОК, олимпийские игры, россияне


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети