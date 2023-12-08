Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа

Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и к преодолению первопричин конфликта. Призываем предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - цитируют его РИА Новости.

Полянский категорически осудил действия, способные привести к гибели гражданского населения, включая женщин и детей.