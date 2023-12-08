09 Декабря 2023
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Каждый россиянин, который отправит вопрос президенту Владимиру Путину, получит ответ

Все россияне, задавшие вопрос президенту России Владимиру Путину, получат ответ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вопросы, на которые президент не успеет дать ответ, будут переадресованы чиновникам.

"Президент сможет успеть ответить только на несколько десятков вопросов. И дальше наступит очередь напряженной работы Народного фронта… Мне рассказали, у них устойчивые связи с губернаторами, главами регионов. В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый", - сказал Песков в эфире Первого канала.

В настоящий момент поступило уже более 800 тыс. обращений.

Президент ответит на вопросы россиян 14 декабря.

Теги: Путин, вопросы, прямая линия


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