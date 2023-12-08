Переработка цветмета, производство агрегатов для тракторов - Владимирская область и Республика Беларусь определили векторы развития экономического сотрудничества

8 декабря в ходе второго дня работы Владимирского инвестиционного конгресса состоялось подписание плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2024-2027 годы. Подписи под документом поставили исполняющий обязанности министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь и Губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба Правительства российского региона.

Кроме того, о поставках белой жести договорились киржачская компания «Фабрика аэрозолей» и открытое акционерное общество «Белцветмет» – крупнейшая в Беларуси организация, которая специализируется на заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов, имеет собственное литейное производство и полностью удовлетворяет потребности промышленных предприятий страны по цветным металлам. «Фабрика Аэрозолей» планирует закупать у неё белую жесть для нужд собственного производства. Ориентировочная сумма договора – 300 млн рублей.

В тот же день Александр Авдеев и Юрий Чеботарь провели деловую встречу, на которой обсудили важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества. В их числе – вопрос организации крупноузловой сборки тракторов «Беларус» мощностью от 35 до 63 л.с. с последующей локализацией комплектующих от владимирских предприятий.

«Сегодня подписали план мероприятий по реализации нашего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2024 – 2027 годы. Отмечу, что мы и импортируем из Беларуси, и экспортируем туда. Помогаем друг другу замещать санкционную продукцию. Мы друзья и соратники в социально-экономическом развитии», – отметил Александр Авдеев по итогам встречи.

Отметим, что республика Беларусь – один из крупных внешнеэкономических партнёров Владимирской области. По итогам 9 месяцев 2023 года по общему объёму внешнеторгового оборота она занимает второе место среди стран СНГ и 5 место среди всех 100 стран-партнёров региона. Общий оборот составил 154,8 млн долларов. Доля Беларуси в общем объёме внешнеторгового оборота Владимирской области составляет 7,3 процента.

В регионе осуществляют деятельность более 30 предприятий, учредителями которых являются граждане Беларуси. Эти организации заняты в производственной сфере, торговле, предоставлении медицинских и образовательных услуг, а также услуг общественного питания.